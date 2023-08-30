В Пскове при атаке БПЛА загорелись два военно-транспортных самолета Ил-76 МЧС: при атаке украинских БПЛА на аэропорт Пскова загорелись два самолета Ил-76

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Два самолета военно-транспортной авиации Ил-76 загорелись в Пскове, сообщается на сайте МЧС России по Псковской области. По данным ведомства, их тушили 65 человек, используя 21 единицу техники.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников ранее сообщил, что Минобороны РФ отражает атаку беспилотников в местном аэропорту. Властями региона было принято решение отменить все рейсы 30 августа в аэропорту Пскова, пока не выяснится характер возможного повреждения взлетно-посадочной полосы. Позже Ведерников отметил, что пожар в местном аэропорту возник после атаки беспилотниками. По его словам, очаги возгорания были локализованы, угрозы распространения огня ликвидированы.

Двадцать девятого августа в 23:28 поступило сообщение о возгорании воздушных судов военно-транспортной авиации Ил-76 в Пскове. Для ликвидации возгорания привлечены 21 единица техники, 65 человек, — подчеркивается в сообщении МЧС.

Ранее военкор «Комсомольской правды» Александр Коц заявил, что атака украинских беспилотников на аэропорт в Пскове является нетипичным выбором цели. По его словам, это направление отличается от предыдущих ударов ВСУ по российским регионам. Он предположил, что в связи с ростом технических возможностей Киева в европейской части России «безопасных мест скоро не останется».