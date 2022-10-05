Против координатора «Голоса» возбуждено дело о дискредитации армии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ возбуждено МВД Ивановской области в отношении Михаила Гусева - регионального координатора общественного движения в защиту прав избирателей «Голос» (Минюст вносил организацию в реестр НКО-иноагентов), сообщил источник NEWS.ru. Следствие полагает, что Гусев публиковал информацию по указанию руководителя организации Григория Мельконьянца. По данным СМИ, дело может быть связано с Telegram-каналом «Дневник эмигранта».

5 октября обыски прошли в семи регионах России, в квартирах 30 руководителей и активистов движения.

Следственные мероприятия идут в Москве, Подмосковье, Псковской, Челябинской и Тамбовской областях, Республике Карелия и Пермском крае, — уточнил источник.

Телеканал «Дождь» (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) также сообщил о возбуждении дела против Гусева. По данным канала, сотрудники правоохранительных органов пришли также к координатору пермского отделения «Голоса» Виталию Ковину и к псковскому депутату «Яблока» Николаю Кузьмину.

Ранее сообщалось, что политолога Андрея Чуракова из Архангельска оштрафовали за пост в социальных сетях про президента России Владимира Путина, введение военного положения и мобилизацию. Теперь осужденный за дискредитацию ВС РФ мужчина должен будет заплатить 30 тысяч рублей. Страница Чуракова для пользователей в РФ была закрыта 29 июня по требованию Генпрокуратуры, а неделю спустя он сам удалил аккаунт. Чураков покинул Россию почти сразу после начала специальной военной операции на Украине.