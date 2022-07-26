В Подмосковье мужчина сознался в убийстве двух человек

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В прокуратуру Московской области обратился 53-летний житель Электростали Игорь Кружков, который сознался в убийстве двух человек в городе Павловский Посад, передает «Москва 24». 23 июля неподалеку от города было обнаружено тело 58-летнего мужчины с огнестрельным ранением. Кроме того, на дачном участке в деревне Власово нашли труп 60-летнего мужчины с идентичными ранениями.

https://t.me/infomoscow24/30110

Ранее сообщалось, что в туалете на железнодорожной станции в подмосковном Нахабино было найдено тело убитой девушки. Полиция задержала подозреваемого. Им оказался ранее судимый мужчина. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Причины произошедшего устанавливаются.