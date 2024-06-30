В пробке к Крымскому мосту скопилось более 1000 машин Очередь к Крымском мосту с обеих сторон растянулась на 1130 машин

Пробка на Крымском мосту днем 30 июня разрослась до 1130 машин, сообщили в информационном центре по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к переправе и подготовке к досмотру. Отмечается, что ожидание может составить около трех часов.

В очереди со стороны Тамани находится 810 транспортных средств. Ожидание около трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 320 транспортных средств. Ожидание около часа, — сказано в сообщении.

Ранее Telegram-канал «Mash на волне» опубликовал видео с обстановкой у Крымского моста. На кадрах можно заметит, что в очереди к переправе выстроилась огромная пробка. Машины при этом стоят в одном ряду.

Накануне утром движение по мосту в Крым временно перекрывали. Всех, кто находился на переправе, просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причины приостановки движения по мосту не назывались.

После введения ограничений в очереди перед Крымским мостом с обеих сторон скопилось около 600 автомобилей. Время ожидания со стороны Тамани составляло примерно час, со стороны Керчи — более часа.