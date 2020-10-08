В пробах воды на Камчатке выявлено превышение концентрации трёх веществ

https://static.news.ru/photo/5dc6892c-0967-11eb-8d88-fa163e074e61_660.jpg Фото: 41.mchs.gov.ru

Специалисты Росприроднадзора выявили превышение содержания трёх веществ в пробах воды, отобранных на Халактырском пляже и в Авачинском заливе на Камчатке.

В образцах замечено превышение фосфат-ион в 10,8 раз, железа общего в 6,7 раза, фенола общего в 2,9 раза, сообщается на сайте Минприроды РФ.

В начале октября в соцсетях распространились фото и видео с Халактырского пляжа на Камчатке, который усеян мёртвыми морскими звёздами, ежами и осьминогами. Ряд жителей региона пожаловались на недомогание после контакта с водой.

Экологи, чиновники и различные анонимные «информированные источники» выдвигали множество версий случившегося — ЧП на Тихоокеанском флоте, утечка с полигона ядохимикатов, вулканическая активность, «поведение водорослей» и другие.

После первых сигналов о происшествии местные околовластные источники попытались заявить, что никакого загрязнения акватории якобы нет, а выброс морских животных объясняли последствиями шторма. Когда первоначальные пробы воды показали превышение по фенолу и нефтепродуктам, различные ведомства начали проверки.

Как писал NEWS.ru, в Росприроднадзоре допускают техногенную версию загрязнения на Камчатке. Ведомство обратилось в прокуратуру с просьбой внепланово проверить объекты водоконала и ТЭЦ региона.