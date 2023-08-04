В зооприюте в Челябинской области на котят рухнул обветшалый потолок В приюте «Кот и пес» под Челябинском обрушился ветхий потолок и убил котят

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В приюте «Кот и Пес» в Челябинской области обрушился потолок, в результате чего погибли все котята, сообщает РЕН ТВ. Основательница организации сообщила, что инцидент произошел из-за плохой крыши, которая пришла в негодность вследствие проливных дождей. Женщина также обратилась за помощью, поскольку в приюте работают всего два сотрудника, которым не по силам разгрести завалы.

Крыша плохая, старая. Дожди свое сделали, как это получилось? Все сгнившее, все рухнуло, — сказала основательница приюта.

В марте приют «Малинки» в Новой Москве, в котором на тот момент содержалось 2,5 тысячи собак, затопило из-за снегопада и резкого потепления. По словам волонтера Екатерины, причиной подтопления вольеров стали неработающие ливневки. В результате инцидента животные находились в воде по колено, перевезти их всех в новое место было невозможно.

Ранее общественный деятель Наталья Базаркина заявила, что для бездомных животных необходимо строить современные зооприюты с достаточным количеством обученного персонала, а не просто обносить территорию с вольерами забором. Она рассказала, что сейчас половина государственных приютов переполнена бездомными животными, а другая половина столкнулась с недостатком сотрудников и волонтеров.