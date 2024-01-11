В приюте Королева в кипятке сварились 11 собак и несколько кошек Baza: в приюте Королева из-за прорыва трубы погибли 11 собак и несколько кошек

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В приюте для животных в подмосковном Королеве из-за прорыва трубы горячего водоснабжения погибли 11 собак и несколько кошек, сообщает Telegram-канал Baza. Предположительно, инцидент мог произойти по причине аварии в местной котельной.

По данным канала, трагедия произошла в ночь с 10 на 11 января в реабилитационном центре «КРИС». В результате прорыва трубы первый этаж залило кипятком. Baza уточняет, что ночью местная администрация сообщала о ЧП в котельной.

Временные хозяева погибших животных, которые курировали их, а также оплачивали содержание в центре, обвиняют в случившемся руководство центра. Владельцы кошек и собак считают, что в приюте не соблюдались нормы безопасности и отсутствовали сотрудники в ночное время.

Представители ребцентра сообщили о гибели животных спустя 16 часов после инцидента. При этом, как отмечают хозяева, вместо выражения поддержки они пожаловались на «потерю бизнеса».

Граждане собираются подать коллективную жалобу на сотрудников центра. Также Baza отмечает, что делом занялся Следственный комитет.

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что властям Бурятии не удалось использовать гуманные средства для решения проблемы с бездомными животными. Ранее там усыпили 18 собак в различных приютах в рамках регионального закона, разрешающего эвтаназию животных.