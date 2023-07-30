В Приволжском федеральном округе из-за непогоды погибли девять человек МЧС: на территории ПФО из-за непогоды погибли девять человек, почти 70 пострадали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девять человек погибли и 67 получили травмы из-за непогоды в Приволжском федеральном округе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. Там уточнили, что ураган обрушился на восемь регионов ПФО.

Со вчерашнего дня на территории 8 субъектов Приволжского федерального округа (Республики Татарстан и Марий Эл, Чувашская Республика, Нижегородская, Пензенская, Ульяновская, Кировская и Самарская области) оказывают влияние опасные метеорологические явления, сопровождающиеся порывами ветра до 27 м/с. Пострадали 67 человек, из них 9 — погибли, — отметили в МЧС.

В регионах есть пострадавшие, поврежденные машины, поваленные деревья, нарушено энергоснабжение. Погибли люди в трех субъектах. В Марий Эл жертвами непогоды стали семь человек, в том числе трое детей, которые находились в палаточном лагере на территории дикого пляжа. В Нижегородской области погибла 71-летняя женщина, которая находилось на парусном судне, перевернувшемся во время сильного ветра. Трех других человек с судна удалось спасти. В Татарстане девушка-подросток погибла после того, как на палатку, в которой она находилась упало дерево. Другие дети, которые были с ней в палатке, не пострадали.

Ранее глава комитета гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл Александр Малкин сообщил, что семь человек погибли в результате падения деревьев на палатки во время урагана на диком пляже, еще 18 человек пострадали. Шквалистый ветер повалил большое количество деревьев возле озера Яльчик, излюбленном месте отдыха жителей. Там был развернут палаточный лагерь. Ориентировочно было до 500 машин.