В приморском заповеднике амурские тигры повторили картину из «Короля льва» В приморском заповеднике сфотографировали игру двух амурских тигров

Фото: t.me/amurleo_land

В Приморском крае в заповеднике «Земля леопарда» запечатлели игру двух амурских тигров, повторивших картину из мультфильма «Король лев». Фото опубликовано в Telegram-канале национального парка. Специалисты сравнили животных со львами Симбой и Муфасой.

Дикие животные играют на фоне холмистого пейзажа. Более крупный тигр положил лапу на голову тигра поменьше, специалисты отдела науки национального парка сравнили эту картину с сюжетом «Короля льва».

Отмечается, что для возраста тигрят игривое поведение естественно. После восьми недель они следуют за матерью и покидают жилище, учатся охотиться и познают окружающий мир. В 18 месяцев хищники становятся самостоятельными, но они могут оставаться с матерью до трех лет.

Ранее национальный парк «Земля леопардов» показал видеозапись с танцами бурого медведя. На кадрах видно, как косолапый чешется спиной о дерево на фоне живописного пейзажа, таким образом он помечал территорию, оставляя свой запах и комки шерсти.

В октябре котята снежного барса сломали видеоловушку, установленную на территории национального парка «Сайлюгемский». Предположительно, животные играли и хотели изучить незнакомый предмет.