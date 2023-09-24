В приморском селе повредили памятник участникам СВО МВД в Приморье разыскивает неизвестных, повредивших мемориал погибшим в зоне СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция Приморья разыскивает неизвестных, повредивших фотографии погибших участников СВО на мемориале в селе Павло-Федоровка в ночь на 24 сентября. Сейчас устанавливаются личности подозреваемых, передает пресс-служба УМВД.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства инцидента в селе Павло-Федоровка Кировского района Приморья. В ночь с 23 на 24 сентября 2023 года на мемориале памяти, установленном местными жителями, повреждены фотографии погибших, — сообщили в полиции.

Местные жители выложили в соцсетях видеоролик, на котором видно, что на аллее испорчены стенды с именами погибших и их фотографиями, а на дорожке вдоль аллеи написана фраза «За детей Украины». 24 сентября должно было пройти открытие мемориала.

В ночь на 18 сентября мужчина поджег светящуюся букву Z, установленную возле проспекта Ватутина в Белгороде. Пламя не успело охватить конструкцию и довольно быстро погасло.

В августе в подмосковной Балашихе женщина украла цветы, оставленные у мемориальной доски местному жителю Артему Мартынову, погибшему на СВО. момент кражи попал на камеру видеонаблюдения.