В Приморском океанариуме погиб дельфиненок В Приморском океанариуме во Владивостоке погиб детеныш дельфина-афалины

Фото: pixabay.com

В Приморском океанариуме во Владивостоке погиб детеныш тихоокеанского дельфина-афалины. Причины трагедии выясняются, проводится экспертиза. Об этом РИА Новости рассказал представитель учреждения. Дельфиненку было восемь месяцев.

К глубокому сожалению, мы потеряли малыша тихоокеанской афалины. Сильно переживаем и скорбим о потере. В Приморском океанариуме, одном из немногих океанариумов в мире, удалось получить потомство этого вида морских млекопитающих, но, к сожалению, не удалось провести детеныша через критические точки, — рассказал собеседник агентства.

Он пояснил, что в мировой практике рождение морских млекопитающих слабо изучено как в природе, так и в искусственной среде. Известно о существовании критических точек, которые по мере роста приходится проходить животным от 0 до 12 месяцев. Не все рожденные в океанариумах дельфинята доживают до года, констатировал специалист.

В 2020 году сообщалось, что сотрудники океанариума обратились в правоохранительные органы с просьбой провести проверку на коррупционные правонарушения. В итоге задержали руководителя Приморского океанариума Сергея Логинова, который, по данным следствия, получил 4 млн рублей от предпринимателя за подписание актов приемки работ по обслуживанию систем жизнеобеспечения.

В 2022 году в Приморском океанариуме за короткий период умерли или заболели сразу несколько животных. В ситуацию вмешалась Амурская бассейновая природоохранная прокуратура. В результате были устранены многочисленные нарушения. На дополнительные работы потратили более шести млн рублей. При этом оказались наказаны пять должностных лиц учреждения.