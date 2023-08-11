В Приморском крае подтопило более 50 домов из-за масштабного наводнения

Фото: t.me/primorskyru

Более 50 частных домов в Приморском крае подтопило в результате наводнения, сообщается в Telegram-канале пресс-службы правительства Приморского края. По данным местных властей, пострадавших жителей региона доставят в пункты временного размещения. Их обеспечат всем необходимым.

Пункты временного размещения были развернуты по всему региону. Всего было открыто 60 таких пунктов, вместимостью 7,5 тысячи человек. В настоящее время там находятся 148 человек. Власти Приморского края призывают жителей районов, подвергнувшихся подтоплениям, не отказываться от эвакуации.

Лучше переждать удар стихии в безопасных местах. Особенно это касается людей пожилого возраста и детей, — говорится в сообщении.

В настоящее время спасательные подразделения региона организуют лодочные переправы, а также проводят работы по откачке воды на затопленных территориях. Кроме того, организована работа по сбору и доставке гуманитарной помощи для пострадавших.

Как сообщалось ранее, в селе Новоникольск Приморского края спасли 700 собак из местного приюта. Его сотрудники обратились за помощью к властям, однако к прибытию спасателей им удалось самостоятельно открыть клетки и выпустить всех животных.