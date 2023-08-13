В Приморском крае подтопило 11 медицинских учреждений

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Подтопления из-за дождей в Уссурийске

В результате наводнения в Приморском крае оказались подтоплены 11 медицинских учреждений, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава России. Отмечается, что подтопленные больницы продолжают работать, они обеспечены препаратами.

Организовано дежурство фельдшеров в фельдшерско-акушерских пунктах, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Приморье бушует тайфун «Ханун». Из-за сильного шторма прорвало дамбу, которая была построена на реке Раздольной, чтобы защищать Уссурийск от наводнений. Конструкция не выдержала сильного потока воды, в результате чего она хлынула в жилые районы. Теперь передвигаться по некоторым улицам можно только на лодках, гаражи и первые этажи домов практически полностью затоплены.

По информации МЧС, в результате наводнения были затоплены почти 1,4 тысячи приусадебных участков, более 500 жилых домов и не менее 40 участков региональных и федеральных дорог. 31 населенный пункт был отрезан от сообщения.

В связи с бедствием власти Приморья развернули спасательную операцию. Людей эвакуируют на резиновых лодках в пункты временного размещения. Всего в регионе развернули 22 таких объекта.