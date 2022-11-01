В Приморском крае объяснили подготовку бомбоубежищ Власти Приморья заявили, что к учениям в регионе подготовят уже оборудованные бомбоубежища

Пресс-служба правительства Приморского края ответила на появляющиеся сообщения в соцсетях о том, что на территории региона обычные подвалы жилых домов превратят в бомбоубежища ввиду угрозы обстрела Приморья. В беседе с журналистами портала VL.ru там подтвердили, что в регионе планируют провести учения, а также привести местные укрытия в состояние по нормативам.

При этом в пресс-службе администрации Приморья пояснили, что речь идет только об уже оборудованных бомбоубежищах. Обычные подвалы не будут переоборудовать в убежища. Их местные власти планируют использовать в рамках учений.

Ранее в Telegram-каналах распространились публикации с сообщениями о том, что управляющим компаниями Приморья дали указание готовить подвалы домов в качестве бомбоубежищ. Один из таких постов опубликовал канал Newsbox24.tv 29 октября, сопроводив документ снимком письма из Государственной жилищной инспекции Приморского края.

В письме указывалось, что в бомбоубежищах должно быть водоснабжение, туалеты и нары. Сами пользователи соцсетей и мессенджеров в комментариях предположили, что подобные процедуры связаны с угрозой обстрелов территории РФ.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в одном из округов Москвы началась подготовка около 900 убежищ. По данным канала там подготавливают спальные места, устанавливают биотуалеты, скамейки, пополняют запасы питьевой воды и лекарств. Эту работу проводят городские службы в активном темпе. Руководство муниципалитета пояснило, что подобные убежища необходимо организовать «ко вчерашнему дню».