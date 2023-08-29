В Приморье медведь гулял по поселку с бидоном на голове и попал на видео SHOT: медведя с бидоном на голове заметили в приморском селе Барабаш

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

В селе Барабаш Приморского края местные жители заметили медведя, который бродил у дороги с бидоном на голове, сообщает Telegram-канал SHOT. Зоозащитники уже несколько дней занимаются поиском хищника.

Канал отмечает, что медведь мог застрять в бидоне, когда искал мед на пасеке. Найденный жителями зверь, пишет SHOT, выглядел исхудавшим и измученным.

Ранее жители Уфы сняли на камеру смартфона медвежонка, гуляющего вдоль домов в частном секторе. Девочка за кадром называет хищника милым, но при этом отмечает, что он может укусить. Женщина соглашается с ребенком и заявляет, что их прогулка отменяется. После появления в людном месте медведь ушел обратно в лес.

До этого жители Костромы сообщили о бегающем по улицам города медведе. Спустя время хищник от испуга залез на дерево и остался там. Региональное ГУ МЧС вместе со специалистами департамента природных ресурсов приняли решение усыпить лежащего на дереве медведя с помощью снотворного, чтобы безопасно достать его. Косолапый забрался на высоту 15 метров. Для спасения медведя развернули две лестницы высотой 30 и 50 метров. К операции по эвакуации животного также подключились сотрудники МВД и Росгвардии.