В Приморье запустили курсы тактической и огневой подготовки для школьниц

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Центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» открыл в Приморье первую женскую смену, сообщила пресс-служба регионального правительства. Как уточняется, в ближайшее время 75 десятиклассниц из Дальнереченска и Черниговского района будут проходить курсы физической, тактической и огневой подготовки. До конца года подготовку на базе «Авангарда» пройдут еще 300 девушек и 1080 юношей.

Открылась первая женская смена центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». В нее вступили 75 десятиклассниц из Дальнереченска и Черниговского округа. Обучение подготовлено приморским отделением ДОСААФ России и продлится пять дней. Девушек будут обучать азам военного дела: строевой, тактической, огневой и физической подготовке, а также радиационной, химической и биологической защиты, — сказано в пресс-релизе.

Ранее уже сообщалось, что в некоторых российских школах с нового учебного года запустили курс начальной военной подготовки в качестве варианта преподавания ОБЖ. Согласно федеральной программе школьного образования для 10–11-х классов, утвержденной Минпросвещения, каждая школа может выбрать один из двух вариантов курса ОБЖ: базовый, посвященный безопасности, или усовершенствованный, с элементами НВП.