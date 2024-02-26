В Приморье загорелся склад «Леруа Мерлен» МЧС: в Приморье загорелся склад на площади 200 квадратных метров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар произошел на складе гипермаркета в городе Артем Приморского края, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

26 января в 10:55 (03:55 мск) на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании склада в городе Артеме. На момент прибытия пожарных отдельно стоящий склад, находящийся на территории гипермаркета, горит изнутри. Общая площадь — около 200 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, угрозы распространения на соседние здания нет, — говорится в заявлении.

Судя по кадрам, опубликованным в Telegram-канале Amur Mash, огонь возник на складе строительного гипермаркета «Леруа Мерлен». Причины пожара неизвестны.

Ранее пожарные ликвидировали открытое горение на оптово-строительном рынке в Волгограде. Площадь пожара составила 920 квадратных метров, погибших и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

До этого в Новосибирске сотрудники экстренных служб потушили огонь на складе, где хранились палеты, металлические изделия и продукты питания. Площадь пожара составляла 800 квадратных метров. В тушении были задействованы от МЧС 51 человек и 14 единиц техники. Из-за высокой пожарной нагрузки и сложной планировки здания к работам привлекали пожарный поезд.