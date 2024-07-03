В Приморье задержали мужчину за госизмену

Пресс-служба пограничного управления ФСБ по Приморскому краю сообщила ТАСС, что житель региона был задержан по обвинению в государственной измене. По версии следствия, он передавал украинской разведке информацию об уязвимостях железнодорожной инфраструктуры. Мужчину взяли под стражу.

Установлено, что гражданин Российской Федерации оказывал консультационную помощь Главному управлению разведки Министерства обороны Украины путем передачи сведений об уязвимых местах и способах выведения из строя объектов железнодорожного транспорта, — отметили в ведомстве.

В конце июня житель Ялты был признан виновным в государственной измене Верховным судом Крыма и приговорен к 16 годам колонии строгого режима. Действия мужчины были квалифицированы по статье 275 УК РФ (государственная измена), что подразумевает переход на сторону противника. Подробности дела не разглашаются из-за наличия сведений, составляющих государственную тайну. Заседание суда прошло за закрытыми дверьми.

В Санкт-Петербурге 1 июля задержали двух мужчин, которые готовились совершить диверсию. Они приехали на Фарфоровский пост, где находится вышка сотовой связи, пробыли там два часа, но не смогли совершить диверсию. Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.