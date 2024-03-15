В Приморье мужчина допустил смерть сына в аварии с катером и получил срок Суд назначил приморцу три года колонии за смерть ребенка в аварии с гидроциклом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Приморье Находкинский городской суд приговорил к трем годам лишения свободы жителя города Большой Камень по делу о смертельной аварии, в которой погиб его 10-летний сын, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. Мужчина допустил ребенка до управления гидроциклом, в результате чего транспортное средство столкнулось с катером.

Суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением маломерными судами, сроком на два года. Приговор вступил в законную силу, — говорится в сообщении.

Подсудимого признали виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта (ч. 2 ст. 263 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает пять лет лишения свободы.

Инцидент произошел летом 2023 года. Суд установил, что мужчина посадил перед собой в качестве пассажира 10-летнего сына, а затем и передал ему управление гидроциклом. В результате транспортное средство столкнулось с катером, мальчик погиб в аварии.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге пьяный отец выбросил годовалую дочь из окна на пятом этаже. Малышка четыре дня пролежала в сугробе и умерла. Мужчину обвиняют в убийстве, ему грозит до 20 лет тюрьмы.