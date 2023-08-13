В Приморье вылетела опергруппа МЧС МЧС направило в Приморье опергруппу для ликвидации последствий наводнений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оперативная группа центрального аппарата МЧС России вылетала из Москвы в Приморский край, сообщается в Telegram-канале ведомства. По информации спасателей, опергруппа займется координацией работы по ликвидации последствий наводнения в регионе.

По решению главы МЧС России Александра Куренкова в Приморье направлена оперативная группа центрального аппарата МЧС России во главе с директором Департамента оперативного управления Анатолием Елизаровым для координации работы по ликвидации последствий наводнений, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Примгидромет объявил штормовое предупреждение в регионе из-за действовавшего там тайфуна «Ханун», который принес сильные осадки. В пятницу, 11 августа, в Уссурийском городском округе за день выпало 117 миллиметров осадков. По данным Примгидромета, месячная норма осадков в регионе составляет 120–130 миллиметров. В субботу утром, 12 августа, стало известно о прорыве дамбы в городе. Она была построена специально для того, чтобы сдерживать паводок.

В Министерстве ГО и ЧС края сообщали, что в регионе отрезаны от сообщения 32 населенных пункта, подтоплено 543 частных дома и 1429 приусадебных участков, а также 40 участков автодорог.

Главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что Дальнему Востоку, в частности Приморью, угрожает новый тайфун, идущий практически по той же траектории, что и накрывший Уссурийск «Ханун». Эксперт отметила, что в зоне циклона ожидаются порывы ветра до 70 метров в секунду. Она также пояснила, что разрушительная мощь тайфуна «Ханун», обрушившегося на Уссурийск и вызвавшего наводнения, объясняется особенностью его формирования и неустойчивостью. Она подчеркнула, что «Ханун» изначально не зарождался как ураган, но на российской-китайской границе «сел на другой атмосферный фронт».