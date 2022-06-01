В Приморье впервые вырастили мальков камчатского краба

Камчатский краб / Фото Shutterstock

В Приморье впервые вырастили жизнеспособных мальков камчатского краба, сообщает ОТР. Их выпустили в акваторию залива Петра Великого — всего 10 тысяч особей.

Сейчас мальки все вместе весят 40 граммов, но через несколько лет каждый краб вырастет до двух-трёх килограммов. На данный момент их промысел в Приморье запрещён, так как популяция истощена выловом.

Камчатский краб — самый дорогой и самый большой из всех. При этом чем особь крупнее, тем она дороже. Такой краб весит от одного до пяти-шести килограммов, а самый вкусный — средний, весом от двух до четырёх. Конечности камчатского краба могут достигать в длину полутора метров.

В октябре прошлого года произошёл резкий скачок стоимости крабов, которых Россия поставляет за рубеж. Средняя экспортная цена морепродукта выросла почти в два раза — до $58 за килограмм. Рост цен на крабов из России наблюдается каждую осень, но в 2021 году этот показатель побил трёхлетний рекорд.

Замороженные крабы за 10 месяцев 2021 года составили около 63% от всего экспорта крабов в денежном выражении, это около $1,2 млрд. Остальные крабы поставлялись живыми или в охлаждённом виде. Основными покупателями стали Южная Корея, Нидерланды и Китай.