В Приморье возбудили дело после пропажи детей на реке

Фото: СУ СК РФ по Приморскому краю

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пропажи троих детей на реке в Приморском крае, сообщается на сайте регионального управления ведомства. Операция по их поиску продолжается.

24 июня 2023 года четверо детей 8, 10 и 12 лет без присмотра взрослых ушли купаться в реке Арсеньевке Яковлевского района. Местонахождение троих детей до настоящего времени неизвестно. По данному факту следственными органами СУ СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), — говорится в сообщении.

Следователям удалось установить, что во время купания один из детей стал тонуть и позвал других на помощь. Те попытались спасти его, но их подхватило и унесло течением. Тонувшему мальчику удалось самостоятельно выбраться на берег. После этого он позвонил своей матери и рассказал о произошедшем.

Ранее сообщалось, что две девочки 12 и 14 лет утонули в Санкт-Петербурге в Круглом пруду на территории Петергофа. По данным СМИ, подростки были гражданками одной из стран ближнего зарубежья. Тела девочек достали из воды, обстоятельства их гибели уточняются. Полиция провела обыски в квартире родителей школьниц на предмет наличия запрещенных веществ.