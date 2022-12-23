В Приморье автоледи протаранила мойку и сбила человека

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В селе Барабаш в Приморском крае водительница минивэна протаранила автомойку и сбила человека, сообщает Telegram-канал SHOT. В Сети были опубликованы кадры с места произошедшего. На них видно, как машина влетает в ворота автомойки, сбивает женщину, после чего продолжает двигаться вперед.

Как призналась виновница аварии, она перепутала педали, в связи с чем потеряла управление. О состоянии сбитой женщины не сообщается.

Ранее в поселке Кавалеровский Приморского края 16-летний подросток без прав устроил погоню со стрельбой и спровоцировал ДТП. Во время патрулирования инспекторы ДПС обратили внимание на автомобиль Honda Domani, водитель которого превышал скорость, игнорируя правила дорожного движения. Требования остановиться сидевший за рулем проигнорировал, после чего началась погоня.

Пытаясь уйти от полиции, подросток влетел на всей скорости в автомобиль Lexus RX-350 на улице Первомайской, после чего, покинув место ДТП, пытался скрыться от патруля. Задержать парня удалось только после того, как полицейские открыли огонь по колесам. В результате инцидента никто не пострадал.