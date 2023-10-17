В Приморье установили личности погибших в ДТП с туристическим автобусом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Личности двух погибших пассажиров туристического автобуса, попавшего в аварию в Приморье, установлены, сообщил РИА Новости представитель управления МВД РФ по региону. Трудности возникли из-за того, что у одного из погибших не было при себе документов, уточнили в агентстве.

Личности погибших установили, — отметил сотрудник ведомства.

В понедельник, 16 октября, автобус с туристами, направлявшийся из КНР в Уссурийск, съехал в кювет, водитель не справился с управлением. Порядка 30 человек пострадали, из них 29 госпитализированы. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский сообщил, что все 48 пассажиров были россиянами. Также были опубликованы кадры с места аварии.

Накануне в подмосковных Мытищах ритуальный автобус столкнулся с рейсовым автобусом № 170 около мемориального кладбища. Пострадал водитель ритуального авто. Всего были госпитализированы три человека. Аналогичный случай произошел в Калужской области, легковушка Opel Corsa врезалась в микроавтобус Peugeot Boxer. В результате аварии восемь несовершеннолетних и двое взрослых пассажиров микроавтобуса пострадали, их доставили в больницу. ДТП спровоцировала 23-летняя девушка за рулем легкового автомобиля, которая не справилась с управлением.