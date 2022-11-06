Полиция установила личности школьниц, избивших пенсионерку на камеру В Приморье полиция установила личности подростков, избивших пенсионерку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция установила личности двух девочек-подростков, которые избили пенсионерку в поселке Заводское, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. Девушкам оказалось 14 и 17 лет. По данным ведомства, школьницы избили женщину, предположительно, из-за того, что та оскорбила мать одной из них. Сейчас полиция проводит проверку инцидента.

Личности участниц инцидента установлены. Ими оказались 14-летняя жительница Артема и 17-летняя жительница Владивостока, — говорится в сообщении.

Ранее в Сети появилось видео, на котором две девушки избивают пожилую женщину. На кадрах видно, как они разговаривают с пенсионеркой, после чего одна из участниц ссоры бьет женщину по лицу, после чего та опускается на пол. Спустя несколько секунд вторая девушка подходит и бьет женщину ногой по голове.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Волгоградской области полиция задержала подростка, который пришел в школу с ножом и угрожал убить директора. По неподтвержденным данным, 16-летний ученик выбил дверь и потребовал, чтобы к нему позвали руководителя учреждения, а когда женщина вышла к охране, достал раскладывающийся нож и стал кричать, что убьёт ее. Сообщалось, что таким образом он мог отреагировать на перевод в другую школу.