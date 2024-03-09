В Приморье укротили мощный природный пожар, бушевавший несколько дней В Приморском крае потушили природный пожар на площади 810 гектаров

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Приморские спасатели потушили крупный природный пожар, полыхавший несколько дней в районе села Малая Кема в Тернейском округе, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя краевого министерства ГО и ЧС. Возгорание укротили на площади 810 гектаров. В ликвидации огня участвовали 50 человек и 10 единиц техники.

Природный пожар в районе села Малая Кема в Тернейском округе ликвидирован на площади 810 гектаров, — говорится в сообщении.

Мощные природные пожары начали бушевать в Приморском крае в начале марта. Правительство региона сообщало, что пожарным удалось предотвратить переход огня на населенные пункты. По словам местных жителей, в одном из районов также был замечен огненный торнадо. С 1 по 2 марта в регионе было зафиксировано 23 термоточки.

Ранее сообщалось, что масштабный природный пожар Smokehouse Creek, который разгорелся в американском штате Техас, перекинулся на часть граничащей с ним Оклахомы. Местные власти начали эвакуацию населения. За два дня огонь уничтожил около 13 тысяч га территории в Оклахоме, также сгорели несколько домов. Режим чрезвычайного положения объявили в 60 округах штата, сдержать распространение пламени удалось пока только на 3% территории.