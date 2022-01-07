В Приморье убили краснокнижного тигрёнка

В Приморье обнаружен труп краснокнижного амурского тигрёнка со следами ранений, нанесённых человеком, сообщили в региональном Министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, передаёт РИА Новости. Убийце амурского тигра грозит реальный срок лишения свободы и крупный денежный штраф.

На территории Красноармейского района обнаружен труп амурского тигра с признаками смерти от рук человека. В настоящее время на месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Труп животного отправили в Уссурийск на экспертизу, в этом государству оказывает помощь АНО «Центр «Амурский Тигр», — сообщил собеседник.

Он напомнил, что ответственность за убийство краснокнижного животного была ужесточена. Лишиться свободы можно не только за убийство животного, но и за незаконную продажу или приобретение видов, занесённых в Красную книгу.

По данным Telegram-канала Amur Mash, на теле тигрёнка найдены следы от пуль. Кто стрелял, пока остаётся неизвестным.

Амурский тигр является одним из самых редких хищников планеты. В России насчитывается чуть более 600 особей.