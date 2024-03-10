В Приморье убили и разделали краснокнижных животных В Приморье браконьеры застрелили и разделали двух самцов редкого водяного оленя

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На юге Приморского края браконьеры убили и разделали двух самцов краснокнижного водяного оленя, сообщили в региональном Министерстве природы. При этом известно, что злоумышленники вели охоту ночью, им удалось скрыться.

На территории охотугодий в районе села Гвоздево Хасанского района обнаружены разделанные туши. <...> Охота <...> велась неизвестными лицами с автотранспорта в ночное время. Инспекторами были предприняты попытки пресечь незаконный отстрел животных, но злоумышленникам удалось скрыться, — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции занимаются расследованием инцидента. Останки животных направили на экспертизу. Проводится оценка ущерба, причиненного окружающей среде.

Водяной олень занесен в Красную книгу Приморского края. Современная популяция этого вида насчитывает около 300 особей.

Ранее в Волгоградской области двоих мужчин отправили в колонию за незаконную рыбалку на Волге. В пресс-службе судов общей юрисдикции региона отметили, что злоумышленники установили сети неподалеку от Волжской ГЭС и незаконно выловили двух осетров, 15 рыбцов и другую рыбу. Суд признал фигурантов виновными в незаконном вылове водных биологических ресурсов и добыче занесенной в Красную книгу рыбы.