В Приморье трое детей ушли на реку и пропали МВД: в Яковлевском районе Приморья трое детей ушли на реку и пропали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники полиции, спасательные службы и добровольцы участвуют в поисках троих детей, которые отправились к реке в Яковлевском районе Приморского края и не вернулись домой, сообщили в региональном управлении МВД. Отмечается, что 24 июня в 12:00 (05:00 по московскому времени) дети направились к реке Арсеньевка и с тех пор не выходили на связь.

Первый из пропавших — мальчик в возрасте восьми лет, ростом 120-130 сантиметров, с худым телосложением, темно-русыми короткими волосами и карими глазами. Второй — возрастом девять лет, имеет рост 100-110 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые короткие волосы и карие глаза. Кроме того, пропала девочка 12 лет, ростом 120-150 сантиметров, с худым телосложением, темно-русыми волосами и карими глазами.

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Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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