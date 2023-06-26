Тренировку детей на проезжей части в Приморье засняли на видео Прокуратура Владивостока вызвала руководителя секции, где детей тренировали на проезжей части

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прокуратура во Владивостоке проверит тренера местной секции единоборств, который поставил детей в планку на проезжей части, сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства. Видеозапись с тренировкой была опубликована местными СМИ. На кадрах видно, что несовершеннолетние расположились на асфальтовом полотне, когда по нему продолжал движение транспорт.

Установлено, что 26 июня 2023 года тренер спортивной секции проводил занятие по единоборствам на ул. Запорожской во Владивостоке. При этом во время выполнения упражнений дети были расположены на проезжей части, где продолжалось движение транспортных средств, — говорится в сообщении прокуратуры.

Уголовное дело пока не возбуждено, но проводится проверка для принятия мер реагирования.

В феврале семнадцатилетний ученик спортшколы в Находке потерял сознание, впал в кому и умер после тренировки в бассейне. Известно, что подросток пришел на занятие сразу после больничного.