Тигр растерзал нескольких собак в Приморье

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Тигр съел нескольких собак в селе Дмитриевка Приморского края, сообщает Telegram-канал Mash. Местные жители боятся, что вскоре хищник может напасть и на них.

Накануне, 9 декабря, амурский тигр пробрался на территорию дома на улице Мира и загрыз сторожевого пса на глазах у его 55-летнего хозяина. Кинувшегося на помощь мужчину удержала супруга. Местные жители уверяют, что в последний раз видели тигра в деревне больше 50 лет назад.

Ранее сообщалось, что тигр в Хабаровском крае убил местного жителя. Сначала хищник расправился с собакой, а затем напал на хозяина, который пошел к лесу по следам своего питомца. Сейчас решается вопрос об «изъятии» тигра из дикой природы.

Ранее стало известно, что в Приморском крае ищут тигра, который напал на сторожа пасеки. Пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Во время нападения тигра хозяин пасеки услышал крики, выбежал из помещения с ружьем и начал стрелять в воздух. Хищник сначала двинулся на него, а затем скрылся в лесу.

Ранее жители поселка Раздольное в Приморском крае рассказали в соцсетях о нападении тигра на домашнюю собаку: было опубликовано видео, на котором хищник уносит свою жертву в зубах. Жителей Раздольного и соседних поселков призвали держать домашних животных в помещениях.