В Приморье спасли двух котят дальневосточного леопарда

Фото: Земля Леопарда/youtube.com

Кадр из видео

В Приморье спасли оставшихся без матери полуторамесячных котят редчайшего дальневосточного леопарда, сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае. Специалисты были вынуждены изъять из природы детенышей, чтобы они не погибли на морозе.

Детеныши находятся в Центре реабилитации. Пока малышей разместили в специальном карантинном боксе, где за их состоянием постоянно, но удаленно наблюдают специалисты. Котята уже принимают пищу. В детском меню: специальная молочная смесь для кошачьих с поливитаминами, а также печень, необходимая для здорового роста маленьких хищников, — говорится в сообщении.

Специалисты предполагают, что детеныши отбились от матери из-за высокого снежного покрова, который установился в районе после мощных снегопадов с середины декабря. Сразу после обнаружения котят было организовано круглосуточное наблюдение, ожидалось, что мать найдет их, но этого не произошло.

В ближайшее время будет собрана команда ветеринаров, которая проведет для котят специальный осмотр.

Ранее национальный парк «Земля леопарда» опубликовал видео, на котором спасенный котенок леопарда Leo 260М с любопытством изучает профессиональную камеру. Технику в защитном боксе установили в вольере, чтобы наблюдать за хищником.