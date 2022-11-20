В Приморье спасенный котенок леопарда переехал на новую «квартиру»

Фото: t.me/amurleo_land

Котенок леопарда Leo 260M

Спасенный котенок леопарда Leo 260M «переехал» в новый вольер в Центре реабилитации в Алексеевке в Приморье. Новая «квартира» больше прежней, где содержался зверь, в несколько раз, сообщает национальный парк «Земля леопарда».

На новом месте леопард будет продолжать учиться охотиться на кроликов и оленей, чтобы впоследствии адаптироваться в естественной среде. В этом же вольере прежде жил самый известный в истории дальневосточных кошачьих леопард Николай. В 2016 году он попал сюда молодым котенком после того, как угодил в браконьерский капкан. Из-за полученной травмы он не смог адаптироваться в дикой природе и был отправлен в Московский зоопарк.

Что касается нынешнего жильца, Leo 260M, то он идет на поправку и сейчас весит 17 кг, что говорит о его хорошем самочувствии.

Сейчас он весит целых 17 кг! Напомним, когда в июле малыш поступил в центр, его вес составлял всего 4,5 кг. Ветеринары подтвердили, что леопард здоров и упитан, — говорится в сообщении национального парка.

Впереди у котенка еще долгий путь реабилитации. В новом вольере у него будет сразу несколько укрытий, где он сможет спрятаться от любой непогоды. Также на новой территории обитания малыша установлена подогреваемая поилка, поэтому проблем с питьем у котенка не будет даже в самые сильные морозы.

Ранее национальный парк «Земля леопардов» опубликовал уникальное видео охоты спасенного котенка леопарда Leo 260M на мышь. Момент азартной игры попал на камеру фотоловушки.