Названо число отрезанных от дорожной сети сел после тайфуна в Приморье МЧС: количество отрезанных от дорожного сообщения населенных пунктов сократилось до 11

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

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В Приморском крае сократилось количество отрезанных от дорожного сообщения населенных пунктов до 11 после прохождения тайфуна «Хиннамор», сообщает Главное управление МЧС России по Приморскому краю. В регионе повреждено 28 мостов, подтоплено 70 домой частного сектора и 297 приусадебных участков.

В 11 населённых пунктах 6 муниципальных образований Приморского края подтоплено 70 домов частного сектора и 297 приусадебных участков. Остаются повреждёнными 28 мостов. Сократилось количество отрезанных от дорожного сообщения населённых пунктов. Их число составляет — 11, сообщили в управлении.

Отмечается, что в настоящий момент продолжаются работы по восстановлению транспортного сообщения. За прошедшие сутки его удалось восстановить с шестью населенными пунктами, среди которых деревни Фурманово, Молдованка, Михайловка, Саровка, Покровка и Краснояровка.

Всего к ликвидации последствий тайфуна привлечены 739 человек и 299 единиц техники. Также организована работа по сбору и доставки гуманитарной помощи региону с привлечением авиации МЧС России.

Ранее сообщалось, что губернатор Приморского края Олег Кожемяко обратился к главе МЧС с просьбой ввести на территории региона режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за тайфуна. Кожемяко сообщил, что сильнейший ветер обрушился ночью на село Кишинёвка Лазовского округа, из-за чего погибла местная жительница и пострадали многие жилые дома.