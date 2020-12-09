В Приморье сняли режим чрезвычайной ситуации

https://static.news.ru/photo/7e2ecdde-3aca-11eb-9372-fa163e074e61_660.jpg Фото: Константин Васильев/ТАСС

В Приморском крае власти отменили режим ЧС, введённый в регионе после ледяного шторма 19 ноября. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале правительства Приморья.

В Приморье отменили режим ЧС регионального характера, — говорится в нём.

19 ноября мощный циклон стал причиной обрушившихся на регион ледяного дождя, снегопада и сильного ветра. В результате в Приморье произошли перебои связи, нарушения в работе транспорта, специалистам пришлось устранять энерго- и теплоаварии.

Наиболее пострадавшими оказались города Владивосток и Артём. Около 181 тыс. человек оказались без света в 73 населённых пунктах. Власти Приморского края ввели режим ЧС регионального уровня. Восстановительные работы ещё не закончены.

Ранее NEWS.ru писал о том, что сотрудники МЧС РФ и промышленные альпинисты закончили очистку от наледи вант и пилонов моста на острове Русский во Владивостоке, заявили в ведомстве. По данным экстренной службы, специалисты убрали лёд со всех 168 вант.