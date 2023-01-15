В Приморье скончалась многодетная мать, сутки добиравшаяся до больницы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Управление Следственного комитета в Приморье возбудило уголовное дело из-за смерти многодетной матери, которая около суток добиралась с острова Путятина до больницы во Владивостоке, сообщается на сайте ведомства. Остров был отрезан транспортным сообщением от Владивостока. У погибшей осталось трое детей.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту смерти 35-летней жительницы пгт. Путятин в связи с несвоевременным оказанием ей медицинской помощи по признакам преступления, предусмотренного ч. 2. ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В рамках расследования уголовного дела назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, — говорится в сообщении.

По данным следствия, 13 января женщина обратилась в местное медучреждение за помощью. Фельдшер заявил о необходимости ее транспортировки на материковую часть Приморского края с целью госпитализации. Из-за неблагоприятных погодных условий перевозка через море оказалась невозможной. Военный борт доставил женщину в больницу Владивостока лишь спустя сутки.

Ранее в Московской области шестилетний ребенок умер после комы, в которой он провел три года из-за ошибки стоматологов. По данным дела, врачи превысили норму вводимой анестезии, в результате чего сердце ребенка остановилось.