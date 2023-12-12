В Приморье школьницы швырнули собаку в стеклянный стеллаж и попали на видео Прокуратура заинтересовалась школьницами, бросившими собаку в стеллаж в Приморье

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В Приморском крае девочки-подростки швырнули собаку в стеклянный стеллаж и сняли это на видео. Кадры жестокого обращения с животным опубликовал Telegram-канал Svodka25. Региональная прокуратура организовала по данному факту проверку.

По данным Svodka25, инцидент произошел в городе Арсеньев. На опубликованных кадрах видно, как одна из школьниц взяла собаку за шкирку и бросила ее в стеклянный стеллаж. Шкаф от удара разбился, а животное отпрянуло в испуге. Вторая девочка, смеясь, снимала происходящее на камеру.

Прокуратура г. Арсеньева поставила на контроль организацию и проведение доследственной проверки по сообщению в социальных сетях о жестоком обращении с собакой, — говорится в сообщении.

Ведомство пообещало установить обстоятельства съемки и ее участников. Также надзорный орган намерен уделить внимание вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что водитель мусоровоза во Всеволожском районе ударил собаку топором на глазах у прохожих и работников полигона «Северная Самарка». Пострадавшее животное успели спасти волонтеры СК «Легион», которые оперативно отвезли пса в ветеринарную клинику.