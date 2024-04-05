В Приморье раскрыли тайну пропажи многодетной семьи Подозреваемые в убийстве семьи во Владивостоке 30-летней давности задержаны

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Сотрудники СУ Следственного комитета по Приморскому краю установили обстоятельства исчезновения 30 лет назад многодетной семьи во Владивостоке, сообщает региональный СК. Двое подозреваемых в убийстве задержаны. По подозрению в причастности к расправе над супругами и тремя детьми в Волгограде задержали С. Смагина, в Красноярском крае — В. Маркова.

По версии следствия, в 1994 году <...> подозреваемые с целью завладения их имуществом под видом добропорядочной сделки вошли к ним в доверие и переоформили недвижимость на подставное лицо. В последующем в этой квартире убиты выстрелами из пистолета и иными способами 28-летний отец семейства, 26-летняя беременная супруга и их дети: девочка семи лет, двухлетний и годовалый мальчики, их тела были сокрыты, — уточнили в ведомстве.

Квартиру обменяли на автомобиль Toyota Surf. На нем попали в ДТП и продали машину за $300. Следователи установили круг выгодоприобретателей и лицо, имевшее личные отношения с одним из участников сделки.

Свидетель рассказал, что в 1994 году один из подозреваемых говорил об убийстве, но он не поверил. Речь шла о Смагине, который после задержания признался и рассказал о соучастнике-сослуживце, о котором почти ничего не знал. Задержанный по наводке Марков тоже дает признательные показания. Обоих хотят арестовать.

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