В Приморье раскрыли схему по выдаче фиктивных справок мигрантам МВД: в Приморье задержаны три человека за выдачу фиктивных справок мигрантам

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Сотрудники правоохранительных органов задержали в Приморье трех руководителей частной клиники, которые наладили схему по выдаче мигрантам справок об отсутствии у них опасных заболеваний без медобследований, передала пресс-служба УМВД по региону. По данным ведомства, фиктивные документы давали нелегалам возможность оформить разрешение на пребывание в России свыше 90 суток.

Полицейские установили, что учредитель, генеральный директор и главврач частной медицинской организации обеспечили выдачу иностранцам фиктивных заключений об отсутствии опасных инфекционных заболеваний. На самом деле мигранты не проходили осмотра врачом-фтизиатром, — говорится в сообщении.

Правоохранители также выяснили, что клиника нарушила условия получения медицинской лицензии. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

Ранее троих жителей Красноярска заподозрили в легализации более 500 мигрантов с прошлого года. По версии ФСБ, они организовали незаконную выдачу иностранцам сертификатов о владении русским языком, а также о знании основ законодательства и истории России. Документы нужны для предоставления в миграционные органы и оформления вида на жительство, уточнили правоохранители. Фактически большая часть иностранцев знаниями не обладала.