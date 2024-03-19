В Приморье раненая косуля пришла за помощью в детскую поликлинику

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В Арсеньеве (Приморский край) раненая косуля пришла за помощью в детскую поликлинику, сообщил Telegram-канал «Город В Владивосток». Животное нашли лежащим на крыльце медучреждения и вызвали полицию.

Полицейские вместе с сотрудниками Госохотнадзора смогли поймать животное. Ветеринары осмотрели косулю и предварительно установили, что она получила травму, столкнувшись с железным забором.

В настоящее время животное успешно выпущено на территорию заказника регионального значения «Тихий» под надзором ветеринарного врача, — говорится в сообщении Telegram-канала.

Ранее сотрудники Бурприроднадзора спасли самца северного оленя, тонувшего в озере Байкал. После оказания помощи животное было отпущено на волю. Ведомство опубликовало видео с места происшествия.

В начале ролика видно, как олень безуспешно пытается выбраться из воды, а затем, уже спасенный работниками Бурприродназора, лежит на снегу. Через некоторое время он поднялся и ушел.

До этого в Орле сотрудник МЧС России спас собаку, которая провалилась под лед в местном водоеме. Спасателей вызвала хозяйка животного. Один из них проявил смекалку и воспользовался надувной «ватрушкой», чтобы добраться до собаки по неокрепшему льду.