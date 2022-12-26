В Приморье пятерых охотников с тремя собаками спасли из снежного плена

Фото: mchs.gov.ru

Спасатели эвакуировали пятерых охотников и трех собак, попавших в снежный плен из-за мощного циклона в Ольгинском районе Приморского края, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ. По данным сотрудников экстренных служб, эвакуация проходила с помощью вертолета.

Спасательная операция развернулась в 15 километрах от поселка Щербаковка в Ольгинском районе. Спасатели на вертолете Ми-8 помогли выбраться пяти охотникам и их трем собакам, попавшим в снежный плен в тайге, — заявил собеседник агентства.

По словам спикера, из-за отсутствия вертолетной площадки эвакуировали охотников и собак с помощью специальной корзины. В данный момент они находятся в ближайшем поселке. Их жизни ничто не угрожает.

В Приморье с 21 декабря в течение трех дней бушевал мощный снежный циклон. Из-за него несколько тысяч жителей Приморского края остались без света. В некоторых округах был введен режим ЧС. На текущий момент три села и поселок в Ольгинском округе остаются без света и транспортного сообщения.

Ранее собаки спасли хозяина, у которого случился инсульт прямо во время охоты в Миллеровском районе Ростовской области. По данным областного департамента по предупреждению и ликвидации ЧС, питомцы сутки согревали 72-летнего мужчину на морозе до прихода спасателей. Мужчина пролежал в лесу с 21 до 22 декабря.