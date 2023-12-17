РЕН ТВ: в Приморье пьяная женщина без прав совершила смертельное ДТП

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

РЕН ТВ сообщает, что пьяная женщина, лишенная водительских прав, устроила смертельную автомобильную аварию в Приморье. По данным канала, в ночь на 17 декабря она села в машину вместе с другой женщиной и двумя детьми и во время поездки не заметила шлагбаум, несовершеннолетних госпитализировали.

Канал отмечает, что 32-летнюю жительницу Дальнереченска ранее лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде, а ее пьяная езда в этот раз привела к смерти человека.

Как рассказывает РЕН ТВ, около часа ночи автомобиль, за рулем которого которого была женщина, врезался в шлагбаум на железнодорожном переезде. По данным канала, в больницу попали двое девятилетних детей, у них диагностировали переломы и черепно-мозговые травмы. РЕН ТВ сообщил, что водитель не пострадала, но от освидетельствования отказалась, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (совершенное в пьяном виде ДТП, повлекшее смерть человека).

Ранее сообщалось, что модель Алина Робак попала в дорожно-транспортное происшествие в центре Санкт-Петербурга. Манекенщицу вместе с другой участницей аварии госпитализировали врачи. ДТП произошло на Ново-Рыбинской улице. Робак и еще одна водитель допустили столкновение автомобилей. Медики диагностировали у женщин ушибы головного мозга. Десять лет назад модель уже попадала в серьезную аварию, после которой ей пришлось проходить длительную реабилитацию.