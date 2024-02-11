В Приморье посетители кафе после приема пищи попали в больницу Прокуратура Приморья: 22 человека отравились едой в кафе Дальнереченска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В течение пяти дней 22 человека обратились в больницу с признаками острого отравления в приморском Дальнереченске, сообщила региональная прокуратура. По предварительным данным, проблемы у граждан возникли после посещения одного из местных кафе в период с 5 по 10 февраля.

В Дальнереченскую центральную городскую больницу обратились 22 местных жителя с признаками острого отравления. Предварительным опросом установлено, что возможной причиной могло стать употребление некачественной пищи в одном из заведений общепита, — говорится в заявлении ведомства.

В настоящее время в больнице остается 21 человек, информации об их состоянии нет. Дальнереченская межрайонная прокуратура организовала проверку. По результатам может быть возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Ранее шесть человек поступили в больницу в Казбековском районе Дагестана с признаками пищевого отравления, все они ели в одном кафе. Среди пострадавших трое детей. Прокуратура республики проверит произошедшее и при необходимости примет меры реагирования.

До этого случай массового отравления был зафиксирован в Кировской области после обеда в школьной столовой. Пищевое отравление было диагностировано по меньшей мере у 16 детей из села Калинино, их госпитализировали.