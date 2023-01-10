В Приморье посадили владельца боеприпаса, на котором подорвались двое детей

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В Приморье Октябрьский районный суд вынес приговор мужчине, хранившему дома боеприпас, ставший причиной гибели двух детей 11 и 12 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры края. По имеющимся данным, подсудимый получил 4 года и 6 месяцев лишения свободы.

Трагедия произошла в марте 2022 года в селе Владимировка Приморского края. Двое мальчиков обнаружили оружие и в результате неосторожного обращения произошло самопроизвольное срабатывание. Один из детей скончался на месте, второй умер в больнице от полученных ранений.

Октябрьский районный суд постановил обвинительный приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам») и ч. 1 ст. 222 УК РФ УК РФ («Незаконное приобретение, хранение боеприпасов»), — говорится в сообщении суда.

В результате суд назначил владельцу оружия наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.

По данным суда, мужчина незаконно присвоил себе боеприпас еще в апреле 2017 года и с тех пор хранил его дома, никак не ограничив к нему доступ.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае суд назначил срок в тюрьме и в колонии пособнику международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (деятельность запрещена на территории РФ). Отмечается, что мужчина изначально финансировал террористов, а в дальнейшем начал выполнять разведывательные функции.

Также стало известно, что ФСБ совместно со Следственным комитетом на Урале и Северном Кавказе пресекли деятельность сообщества сторонников запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По информации силовиков, они занимались переправкой боевиков в Сирию и на Украину.