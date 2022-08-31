Полицейские избили и ограбили двух россиянок в Приморье В Приморье полицейские напали на двух женщин и отобрали их украшения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Приморском крае двое молодых сотрудников полиции напали на двух женщин и избили их, отобрав драгоценности, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Позже «оборотней в погонах» задержали коллеги.

Уточняется, что жительницы Лесозаводска были остановлены полицейскими — 23-летним молодым человеком и 22-летнй девушкой. Правоохранители начали угрожать женщинам и даже применили силу. Затем они сорвали принадлежавшие потерпевшим золотые украшения и скрылись.

Пострадавшие обратились в полицию, Владислава и Юлию задержали, на каждого завели уголовное дело по статье грабеж (ст. 161 УК), им грозит до семи лет колонии. Сотрудники полиции отрицают свою вину, — говорится в сообщении.

21 августа во время акции против вырубки Битцевского леса охранники строителей напали на кандидата в муниципальные депутаты столичного района Ясенево от КПРФ Елену Медведеву. В ходе мероприятия несколько мужчин начали приставать к активистке, дергать ее за волосы и издеваться над ней.

Когда женщина попыталась отбиться, один из нападавших повалил ее на землю. Девушка ударилась затылком, позже ее увезли в больницу.