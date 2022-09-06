В Приморье подтопило несколько сел Продолжительные дожди в Приморье привели к разливу некоторых рек и переливам через дороги

Фото: ГУ МЧС по Приморскому краю

Пришедший в Приморье тайфун «Хинамнор» затопил проезды к нескольким населенным пунктам, в Находке подтопило подвал в городском роддоме, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю, передает РИА Новости. Также были подтоплены несколько жилых домов в Партизанске.

В Партизанском городском округе произошло подтопление пяти жилых домов: три многоквартирных и два частных. В Партизанском муниципальном районе наблюдается подтопление придомовых территорий в селах Владимиро-Александровское, Золотая Долина, Перетино, Сергеевка, Боец Кузнецов, Голубовка. Для усиления группировки в Лазовском округе в среду утром спланировано убытие спасателей на вертолете Ми-8 МЧС России, — говорится в сообщении.

Синоптики прогнозируют, что интенсивность тайфуна снизится 7 сентября, а 8 сентября погода начнет налаживаться — в регионе прекратятся дожди и ослабнет ветер.

Ранее стало известно, что в японской префектуре Окинава вызванный тайфуном ветер оставил без электричества более 3,4 тысячи домохозяйств. Кроме того, пострадали два человека. 70-летняя женщина была доставлена в больницу с травмой руки, а 80-летнего мужчину госпитализировали с травмой головы.