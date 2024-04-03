В Приморье подросток избил сверстника из-за собаки Во Владивостоке школьник избил сверстника за громкий лай собаки

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Во Владивостоке подросток избил школьника за то, что его собака слишком громко лаяла во время прогулки, сообщает Telegram-канал Mash. Нападавшему грозит уголовное дело.

14-летнего пострадавшего отвели в травмпункт, там с него сняли побои. После этого родители обратились в правоохранительные органы, следователи уже занимаются делом. Нападавшему придется отвечать по статье о хулиганстве.

Ранее студентка колледжа в Красноярском крае, которую избили из-за цвета и длины волос, рассказала NEWS.ru, что она получает угрозы со стороны молодого человека, участвовавшего в нападении. По ее словам, она вместе с подругой, также пострадавшей в результате нападения, опасается за свою жизнь.

Преподаватель пострадавшей студентки Раиса Охальникова ранее рассказала, что девочка является неконфликтным и интеллигентным человеком. Более того, студентка никогда бы не позволила себе оскорбления в адрес других. Педагог убеждена, что конфликт начал именно молодой человек вместе со своим другом.

До этого сообщалось, что два жителя Верхней Пышмы в Свердловской области избили незнакомого мужчину, а после совершили незапланированный угон. Во время драки у пострадавшего выпали ключи от машины, чем позднее и воспользовались дебоширы. Наутро разбитый автомобиль нашли у торгового центра.