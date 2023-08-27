В Приморье пенсионерку лишили денег и жилья на 14,6 млн рублей Во Владивостоке пенсионерка продала две квартиры и дачу из-за мошенников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во Владивостоке 77-летняя пенсионерка продала недвижимость, переведя деньги мошенникам, сообщает пресс-служба МВД по Приморскому краю. При этом ее обманывали с февраля 2023 года, злоумышленники представлялись сотрудниками правоохранительных органов и Центробанка. В настоящее время полиция разыскивает мошенников.

В дежурную часть отдела полиции № 4 (Фрунзенский район) УМВД России по городу Владивостоку обратилась 77-летняя местная жительница. Она сообщила, что неизвестные обманным способом похитили у неё денежные средства от продажи недвижимости, — говорится в сообщении.

Как отмечает ведомство, мошенники сначала уговорили женщину перевести два миллиона на неизвестный счет, чтобы якобы защитить ее сбережения. Затем ей сообщили о необходимости срочно продать квартиру, она последовала всем советам злоумышленников, а потом продала еще одну квартиру и дачу. После этого с ней перестали выходить на связь, общая сумма ущерба составила 14,6 млн рублей.

Ранее пожилая женщина из Большого Камня стала жертвой мошенников, переведя им два миллиона рублей и прожив два дня в гостинице во Владивостоке. В полицию обратилась внучка пожилой женщины, сообщив, что ее 75-летняя бабушка ушла из квартиры в Большом Камне и пропала. Возбуждено уголовное дело о похищении человека из корыстных побуждений. Преступникам грозит до 12 лет лишения свободы.