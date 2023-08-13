В Приморье отправили московских спасателей из-за приближения нового тайфуна

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Группа специалистов московского управления МЧС была отправлена в Приморье из-за наводнения, сообщает РЕН ТВ. Вероятно, специалистам предстоит справляться с новым вызовом в виде тайфуна Lan, который пока находится у берегов Японии. К Приморскому краю он подойдет через несколько дней.

Из Москвы для координации в регион отправили группу специалистов главного управления МЧС. Еще не прошла угроза от этого потопа, как появилась новая. Через пару дней по региону может ударить тайфун Lan, который сейчас копит разрушительную мощь у берегов Японии, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Приморье бушует тайфун «Ханун». Из-за сильного шторма прорвало дамбу, которая была построена на реке Раздольной, чтобы защищать Уссурийск от наводнений. Конструкция не выдержала сильного потока воды, в результате чего она хлынула в жилые районы. Теперь передвигаться по некоторым улицам можно только на лодках, гаражи и первые этажи домов практически полностью затоплены.

По информации МЧС, в результате наводнения были затоплены почти 1,4 тысячи приусадебных участков, более 500 жилых домов и не менее 40 участков региональных и федеральных дорог. 31 населенный пункт был отрезан от сообщения.

В связи с бедствием власти Приморья развернули спасательную операцию. Людей эвакуируют на резиновых лодках в пункты временного размещения. Всего в регионе развернули 22 таких объекта.