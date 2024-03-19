В Приморье отменен оправдательный приговор в деле о хищении 700 млн рублей

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Судебная коллегия по уголовным делам Приморского краевого суда отменила приговор в отношении трех фигурантов дела о хищении почти 700 млн рублей, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Приморья. Двоих из них суд ранее оправдал.

Коллегия отменила приговор Фрунзенского райсуда Владивостока по уголовному делу бывшего первого замгендиректора ПАО «РАО „Энергетические cистемы (ЭС) Востока“» Нины Запрягаевой, бывшего финдиректора этой компании Алексея Яковлева и экс-заместителя гендиректора ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК) Александра Ефремова. В прошлом году Фрунзенский райсуд оправдал первых двоих и освободил Ефремова от наказания из-за истечения срока давности.

Уголовное дело передано на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе со стадии судебного разбирательства,— сказано в сообщении пресс-службы.

Бывший гендиректор ДЭК Виктор Милуш был признан виновным в растрате, а экс-гендиректор холдинга «РАО ЭС Востока» Иван Благодырь был осужден за подстрекательство. Запягаева, Яковлев и Ефремов были обвинены в пособничестве и подстрекательстве к растрате денежных средств, сообщил «Коммерсант».

По версии следствия, вместе они похитили 687 млн рублей путем заключения фиктивных договоров. В суде прокуратура запрашивала восемь лет колонии для Ефремова и Яковлева и шесть лет для Запрягаевой, со штрафами в 900 тысяч рублей для каждого. В итоге мера пресечения для Запрягаевой, Яковлева и Ефремова была установлена в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее из Аргентины на родину была экстрадирована россиянка Людмила Авдюхина, находившаяся в международном розыске по обвинению в хищении 150 млн рублей у жителей Алтайского края. Сотрудники Интерпола забрали женщину из аэропорта.